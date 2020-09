Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Beifahrer öffnet Tür - Pedelecfahrer stürzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 63-Jähriger am Sonntag in Gronau zugezogen. Der Gronauer war gegen 15.45 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Eper Straße in Richtung Epe unterwegs. Am Straßenrand der Eper Straße parkte zur gleichen Zeit ein Auto. Der 49-jährige Beifahrer aus Rheine öffnete die Tür des Fahrzeugs, ohne auf den Radverkehr zu achten. Der Gronauer prallte gegen die Tür und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 2.500 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell