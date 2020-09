Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Nachtragsmeldung zu "Kontrolle über Fahrzeug verloren" - Unfallzeit eingefügt

Heek (ots)

Leichte Verletzungen haben ein 27-Jähriger und sein 29-jährige Beifahrer am Samstag in Nienborg erlitten. Der Heeker war mit seinem Auto gegen 03.30 Uhr auf der Kreisstraße 58 aus Richtung Metelen kommend in Richtung Nienborg unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Insassen konnten sich aus dem Fahrzeug befreien. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell