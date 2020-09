Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Autofahrerin mit Laserpointer geblendet

Schöppingen (ots)

Geblendet wurde eine 35-Jährige am Samstag auf der Münsterstraße in Schöppingen. Aus einer Personengruppe heraus sah sie einen intensiven grünen Punkt, der in ihr Auto strahlte. Die Heekerin erschrak. Zu einer Gefährdung sei es nicht gekommen, da die gefahrene Geschwindigkeit niedrig war, gab die Geschädigte an. Als sie ihre Fahrt fortsetzte, bemerkte die Autofahrerin, dass auch hinter ihr her geleuchtet wurde. Die Tat ereignete sich gegen 23.10 Uhr. Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

