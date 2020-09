Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Spielautomat in Pizzeria aufgebrochen

Raesfeld (ots)

Diebe haben in der Nacht zum Samstag in Raesfeld einen Spielautomaten aufgebrochen und dabei Bargeld erbeutet. Das Gerät befand sich in einer Pizzeria an der Borkener Straße. Die Räumlichkeiten konnten die Täter aufgrund eines technischen Defekts einer Terrassentür ohne Probleme betreten. Die Tat trug sich in der Zeit von Freitag, 23.00 Uhr, bis Samstag, 07.10 Uhr, zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell