Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Drei Fahrzeugbrände in einer Nacht

Gronau (ots)

Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich ist in der Nacht zum Sonntag in Epe entstanden. Zwei Autos und ein Kleinkraftrad sind Opfer von Flammen geworden. Gegen 01.15 Uhr meldeten Zeugen zwei Brände am Memelweg. Ein Mercedes und ein Motorroller brannten. Eine Stunde später brannte an der Straße Am Buschgarten ein Ford Fiesta. Eine vorsätzliche Brandlegung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalinspektion 1 bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

