Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auto auf Pendlerparkplatz beschädigt

Gescher (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag ein Auto auf dem Pendlerparkplatz an der Kreisstraße 30 in Gescher beschädigt. Zeugen beobachteten einen ungefähr 30 Jahre alten und circa 170 - 175 cm großen Mann, der mehrfach gegen einen grauen Polo trat. Der kräftig gebaute Täter trug ein dunkles Oberteil und blaue Jeans. Der Mann wirkte auf die Zeugen alkoholisiert. Er entfernte sich zu Fuß in Richtung Bundesstraße 225. Die Tat trug sich um 01.35 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

