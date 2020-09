Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unachtsamkeit endet vor Baum

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 19-Jährige in der Nacht zum Sonntag in Borken zugezogen. Eine kurze Unachtsamkeit reichte aus und die Frau aus Rhede kam von der Uhlenstegge ab. Sie habe eine Mappe auf die Rückbank werfen wollen, gab die Autofahrerin an. Die Fahrt endete gegen 02.40 Uhr vor einem Straßenbaum. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 4.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell