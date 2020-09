Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Traktor geriet in Brand

Ahaus (ots)

Circa 25.000 Euro Schaden forderte ein Brand eines Traktors in der Bauerschaft Stegge in Ahaus-Graes. Nach ersten Ermittlungen ist von einer technischen Brandursache auszugehen. Für die Löscharbeiten musste die Kreisstraße 20 kurzzeitig gesperrt werden. Das Ereignis trug sich am Samstag gegen 16.00 Uhr zu.

