Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallverursacher flüchtet vom Kirmesplatz

Ahaus (ots)

Ohne sich um die Pflichten eines Unfallbeteiligten zu kümmern, flüchtete am Donnerstag ein unbekannter Autofahrer vom Kirmesplatz in Ahaus. Er hatte zuvor einen Schaden von circa 1000 Euro an einem parkenden Auto verursacht. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Mercedes-Benz in der Nähe einer Gaststätte abgestellt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr. Das Verkehrskommissariat Ahaus bittet um Zeugenhinweise unter Tel. (02561) 9260.

