Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lage - Sachbeschädigung an Grundschule

Lage (ots)

Unbekannte Täter haben eine zugemauerte Fensteröffnung an der Grundschule Lage in der Dorfstraße beschädigt. Die Tat dürfte sich vermutlich in den Tagen vor dem 20.Juli ereignet haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Neuenhaus unter der Rufnummer (05941)4429 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell