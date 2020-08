Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Einbruch in Einfamilienhaus in Stutensee

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Montag, 15.50 Uhr in ein Einfamilienhaus im Rumpelstilzchenweg in Stutensee-Büchig ein, während sich die Hauseigentümer im Urlaub befanden. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über die Terrassentür Zutritt in das Wohnhaus und durchsuchten im Inneren alle Räumlichkeiten. Ob die Eindringlinge bei ihrer Suche fündig wurden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Tel: 0721/96718-0 in Verbindung zu setzen.

