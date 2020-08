Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzte sich am Montagmittag ein 33-jähriger Motorradfahrer. Ein 63-Jähriger fuhr gegen 12.40 Uhr mit seinem Pkw aus einem Feldweg auf die Kreisstraße 3582. Als er einen herannahenden Motorradfahrer erkannte hielt er auf dem Fahrstreifen an. Der 33-Jährige konnte trotz Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht verhindern und prallte gegen die linke Seite des Pkw. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

