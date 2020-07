Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Ergänzung zur Meldung vom 21.07.2020 "Firmenfahrzeuge ins Visier genommen"

Stadtlohn (ots)

Auf dem Owwering war es in der Tatnacht (Montag auf Dienstag) zu einer weiten Tat gekommen. Der oder die Täter hatten ein Firmenfahrzeug aufgebrochen und mehrere Werkzeugmaschinen der Marke Milwaukee entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

