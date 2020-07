Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Getränkehütte

Gescher (ots)

Zwischen Sonntag, 22.00 Uhr, und Dienstag, 09.00 Uhr, verschafften sich noch unbekannte Täter Zugang zu der Getränkehütte eines Biergartens an der Hauptstraße. Der oder die Täter hatten dazu den Rollladen gewaltsam hochgeschoben und dann einen Verstärker der Marke Denon und eine X-Box Spielekonsole entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

