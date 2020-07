Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Versuchter Wohnungseinbruch

Velen-Ramsdorf (ots)

Am Dienstag kam es auf der Borkener Straße zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Der oder die Einbrecher hatten vergeblich versucht, die Wohnungseingangstür aufzubrechen. Dabei richteten sie zwar Sachschaden an, gelangten aber nicht in die Wohnung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell