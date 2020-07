Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Firmenfahrzeuge ins Visier genommen

Stadtlohn (ots)

An zwei Firmenwagen haben sich Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Stadtlohn zu schaffen gemacht. So gelang es ihnen an der Sprangerstraße, in ein parkendes Fahrzeug einzudringen. Die Täter entwendeten aus dem Inneren eine Bohrmaschine, einen Bohrhammer und eine Pressmaschine. Der zweite Fall spielte sich an der Overbergstraße ab. Dort gelang es den Tätern jedoch nicht, den parkenden Firmenwagen zu öffnen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

