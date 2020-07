Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Elektrofahrrad entwendet

Gescher (ots)

Diebe haben in Gescher ein Pedelec gestohlen. Das bronzefarbene Elektrofahrrad vom Typ Rabeneick TX-E Single Speed hatte verschlossen in einer Garage am Mergelkamp gestanden. Dort war es in der Nacht zum Dienstag zu der Tat gekommen. Die Täter ließen zudem ein Autoradio mitgehen, das sich ebenfalls in der unverschlossenen Räumlichkeit befunden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

