Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Keller

Rhede (ots)

Eine Bohrmaschine und ein Rucksack ist die Beute eines Einbrechers, der in der Zeit zwischen Montag, 11.00 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses am Krommerter Weg eindrang. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

