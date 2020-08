Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auseinandersetzung zwischen Autofahrern - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagvormittag kam es auf der Karlsruher Waldhornstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Insassen zweier Pkws. Da es von den Parteien zum Hergang unterschiedliche Angaben gibt, ist die Polizei noch auf der Suche nach unabhängigen Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein mit mehreren Frauen besetzter Ford kurz vor 10 Uhr die Straße "Schlossplatz" von der Hans-Thoma-Straße kommend in Richtung Waldhornstraße. In der Schlossplatzunterführung soll dann ein schwarzer VW dem Ford dicht aufgefahren sein und auch mehrfach versucht haben, zu überholen. In der Folge kam an der Kreuzung Waldhornstraße/Kaiserstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Insassen der beiden Fahrzeuge, die schließlich auch zu Körperverletzungsdelikten zwischen einem 21-Jährigen aus dem VW und zwei 33 und 53 Jahre alten Frauen aus dem Ford führte.

Da sich die Aussagen der Beteiligten zum Tathergang erheblich unterscheiden, sind die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz noch auf der Suche nach möglichen Zeugen der Auseinandersetzung. Diese werden gebeten, sich unter 0721/666-3311 zu melden.

