Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw-Aufbruch

Zweibrücken (ots)

Zeit: 06.08.2020, 17:30 Uhr - 19:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Kohlenhofstraße 2 SV: Ein bislang unbekannter Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand die hintere linke Seitenscheibe eines am Fahrbahnrand geparkten schwarzen BMW X3 ein und entwendete von der Rücksitzbank des Fahrzeugs einen von außen sichtbar abgelegten brauen Lederrucksack, in dem sich Kopfhörer befanden. Der Sachschaden am Pkw beträgt ca. 400 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Tat. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell