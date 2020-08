Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht - LKW beschädigt Carport

Bottenbach (ots)

Gestern, zwischen 08:30 Uhr und 15:00 Uhr, wurde in der Harzbrunnerstraße ein Carport massiv durch einen rangierenden LKW beschädigt. Der Carport ist einsturzgefährdet. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, denen gestern ein großer LKW in der Harzbrunnerstraße aufgefallen ist oder die das Ge-schehen vielleicht sogar beobachtet haben. Weder die genaue Tatzeit noch das Nummernschild sind derzeit bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de gerne entgegen. pips

