Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Farbschmierereien - Graffiti

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

In den vergangenen beiden Wochen ist es in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler - Wallhalben zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti an Verteilerkästen gekommen. Insgesamt wurden nach derzeitigen Kenntnisstand 3 Verteilerkästen mit Graffiti beschmiert. Zwei in Thaleischweiler und einer am Viadukt neben der B 270 an der Abfahrt Petersberg. Die Polizei sucht hier Zeugen die etwas beobachtet haben. Diese mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 melden. |piwfb

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333 / 9270

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell