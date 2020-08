Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hundebiss - Suche nach Verantwortlichen

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Mittwochmittag, 5.8. um ca. 14.30 Uhr, begegnete eine Spaziergängerin in dem Waldgebiet oberhalb der Straßen "Auf den Aspen" bzw. "In der Kappesdelle" einer Hundehalterin und ihrem Begleiter, die insgesamt drei Hunde führten, davon aber nur ein Hund angeleint. Die beiden freilaufenden Hunde waren nicht unter Kontrolle und näherten sich der Geschädigten, sprangen an ihr hoch und bissen ihr in eine Kniekehle. Bei der verantwortungslosen Hundehalterin soll es sich um eine ca. 55-60jährige vollschlanke Frau mit genicklangen dunkelblonden glatten Haaren handeln. Die gleiche Hundehalterin soll Anfang Juli für einen weiteren Beißvorfall verantwortlich sein. Die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und arbeitet mit dem Ordnungsamt der VG zusammen. Hinweise zur Ermittlung der ungeeigneten Hundehalterin an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter 06333-9270.

