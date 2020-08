Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Erneut PKW-Aufbrüche im Stadtgebiet Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Ergänzend zu den am 07.08.2020 bereits veröffentlichten PKW-Aufbrüchen in Karlsruhe kam es in der Nacht zum Sonntag zu vier weiteren Taten.

In drei Fällen warfen der oder die unbekannten Täter die Seitenscheiben von geparkten Autos in Durlach, Hagsfeld und der Oststadt ein. Aus einem PKW wurden dabei eine Sporttasche, ein Paket sowie ein Schlüsselbund gestohlen. Bei den anderen beiden Fahrzeugen blieb es bei Sachschäden.

Am Samstagabend gegen 21.10 Uhr beobachtete ein Zeuge im Kanalweg, wie sich ein Mann mit einem Werkzeug am Türschloss eines geparkten Fiat zu schaffen machte. Nach erfolglosen Aufbruchversuchen flüchtete der Unbekannte schließlich ohne Beute vom Tatort. Der Zeuge beschreibt den Täter als Mitte 30-jährig, rund 170-180 cm groß, von normaler Statur, mit Glatze, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einem schwarzen Rucksack auf dem Rücken.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

