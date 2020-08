Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Fußgänger wird bei Verkehrsunfall von vorbeifahrendem PKW verletzt

Karlsbad (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger ereignete sich am Freitagabend auf der Kreisstraße zwischen Spielberg und Ittersbach. Der Fußgänger wurde dabei verletzt. Beide Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss.

Gegen 22.05 Uhr lief der 49-Jährige, schwarz gekleidete Fußgänger am Straßenrand der K 3556 in Richtung Ittersbach. Ein 51-jähriger Pkw-Lenker fuhr mit seinem Volvo in dieselbe Richtung und musste wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs weit rechts fahren. Dabei stieß er mit seinem rechten Außenspiegel gegen den Fußgänger, der durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geworfen wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beim Fahrzeugführer wurde eine Alkoholkonzentration von über 1,4 Promille festgestellt. Auch der Fußgänger war mit über einer Promille alkoholisiert.

