Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter nach versuchtem Rolleraufbruch auf flucht Unfall verursacht

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verursachte am frühen Sonntagmorgen auf der Gluckstraße einen Unfall und flüchtete. Gegen 02.00 Uhr meldete ein Zeuge, dass eine Person auf der Kaliwodastraße versuchen würde einen Mofaroller zu stehlen. Bei der Anfahrt kam der Streife ein Fahrradfahrer entgegen, der beim Erkennen der Polizei sofort flüchtete. Der Fahrradfahrer flüchtete Richtung Fliederplatz und dann in die Gluckstraße. Hier verlor er offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrrad, prallte gegen einen geparkten Pkw und flüchtete. Am Fahrrad hing ein Motorradhelm, der aus dem Helmfach des Mofarollers gestohlen worden war. Der Täter wird als dunkelhäutig, ca. 170 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte einen Vollbart und war mit einem weißen Träger-Shirt und schwarzer Basecap bekleidet. Wer Hinweise auf den Gesuchten geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell