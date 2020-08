POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisierter Fahrradfahrer leistete Widerstand

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein Polizeibeamter war am Samstagmorgen, nach Dienstende auf dem Nachhauseweg. Auf der Durlacher Allee zwischen Weinweg und Auffahrt zur BAB A5 fuhren zwei Fahrradfahrer auf der Fahrbahn. Der Beamte sprach die Radler an und bat sie doch auf dem Radweg zu fahren. Hierbei fiel dem Beamten auf, dass ein Fahrradfahrer wohl unter Alkoholeinwirkung stand. Er gab sich als Polizeibeamter zu Erkennen und wollte den Radler kontrollieren. Hierbei wurde die Alkoholeinwirkung offensichtlich. Er verständige die Kollegen des Reviers und wies die Fahrradfahrer an vor Ort zu bleiben. Es entwickelte sich dann ein Streitgespräch in deren Verlauf dem Beamten von dem 21-Jährigen unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht versetzt wurde. Bei der anschließenden Festnahme, mit Unterstützung mehrerer Steifen, leistete der 21-Jährige heftigen Widerstand. Hierbei wurde auch der 21-Jährige verletzt. Vor Ort wurden die beiden Verletzten zunächst vom Rettungsdienst versorgt. Der 21-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

