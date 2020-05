Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nach Unfall zurückgelassen - Unfallfahrzeug ohne Fahrer

Bell/Hunsrück (ots)

Am 15.05.2020 gegen 04:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein verunfalltes Fahrzeug im Kreuzungsbereich L226/B327 am Blümlingshof. Durch die Beamten konnte vor Ort nur noch der im Straßengraben liegende PKW festgestellt werden. Vom verantwortlichen Fahrzeugführer fehlte jedoch jede Spur. Die Umstände vor Ort lassen vermuten, dass versucht wurde das Fahrzeug nach dem Unfall zu entfernen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die den Unfall an sich oder nachfolgende Geschehnisse vor Ort beobachtet haben. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern oder Zell erbeten.

