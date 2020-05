Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeug in Pünderich beschädigt

Pünderich (ots)

Am 15.05.2020 wurde zwischen 09:30 Uhr und 20:00 Uhr in Pünderich, in der Straße "Am Rebstock", ein am Fahrbahnrand stehendes Fahrzeug beschädigt. Der zu seinem Fahrzeug zurückkehrende Fahrzeugbesitzer stellte den Schaden fest und erstattete Strafanzeige. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Vorgang oder Hinweise auf den Schadensverursacher geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell (Mosel)

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)

Tel.: 06542-98670

Fax: 06542-9867-50

E-Mail: pizell@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell