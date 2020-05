Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Abfallcontainers

Landscheid (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Landscheid auf dem Gelände einer ortsansässigen Firma zu einem Brand eines Abfallcontainers. Vermutlich aufgrund nicht sachgerechter Entsorgung von Asche geriet der Abfall im Container in Brand, so dass sie Feuerwehr den Container ablöschen musste. Im Einsatz waren die Feuerwehr Landscheid und die Polizei Wittlich.

