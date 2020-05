Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Prüm (ots)

Am 15.05.2020 wurde in der Zeit von ca. 12:30-12:45 Uhr auf dem Prümer Sommer Platz in Prüm ein dunkler VW UP bei einem Verkehrsunfall an der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfall wurde durch einen PKW mit einem Anhänger verursacht. Nach der Kollision setzte der Fahrer des verursachenden Fahrzeuges seine Fahrt fort und entfernte sich in unbekannte Richtung ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Der Anhänger war u. A. mit einer Schaufel beladen. Als Unfallzeugen kommt ein junges Paar, welches kurz nach dem Ereignis den Prümer Sommer Platz mit einem roten PKW Kombi befahren und mit der Unfallbeteiligten gesprochen hatte, in Betracht. Insbesondere diese beiden Personen aber auch andere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder mittels E-Mail unter der Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

