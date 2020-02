Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Autos aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

Am 12.02.2020, gegen 16 Uhr, bemerkte der Fahrer eines weißen VW Transporters, dass sein Wagen in der Hauptstraße aufgebrochen worden war. Unbekannte hatten die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und aus dem Handschuhfach einen Schlüssel gestohlen.

Aus einem schwarzen VW Sharan entwendeten Unbekannte in der Zeit von 11.02.2020, 12 Uhr bis 12.02.2020, 19.50 Uhr, das Navigationsgerät. Unbekannte hatten den Wagen in der Bleichstraße aufgebrochen und das Navi fachgerecht ausgebaut.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Hauptstraße oder Bleichstraße verdächtige Beobachtungen gemacht. Wem sind Personen oder Autos aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

