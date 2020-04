Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hausen vor Wald

VS) Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten (12.04.2020)

Hüfingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße 171 in Hausen vor Wald ereignet hat, haben sich ein 79-jähriger VW-Fahrer und eine 39-jährige BMW-Fahrerin verletzt. Der 79-Jährige fuhr auf der Ortsstraße in Richtung Hüfingen und prallte aus bislang ungeklärten Gründen auf den am rechten Fahrbahnrand haltenden BMW. Durch den heftigen Zusammenstoß drehte sich der VW des Verursachers und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten 79-Jährigen in ein Krankenhaus, die verletzte BMW-Fahrerin wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell