Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

VS) Verkehrsunfall mit verletzter Beifahrerin (12.04.2020)

Donaueschingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14 Uhr an der Kreuzung Breslauer Straße / Stettinger Straße ereignet hat. Eine 60-jährige Skoda-Fahrerin wendete im Kreuzungsbereich. Ein nachfolgender 47-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und streifte mit seinem Mercedes den Skoda. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 51-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht. Am Skoda Octavia der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro, den Schaden am Mercedes schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro.

