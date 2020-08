Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Mann beschädigt Verkehrsspiegel, Verdacht auf Fahrraddiebstahl

Kraichtal (ots)

Ein offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann hat am späten Montagabend einen Verkehrsspiegel in Oberöwisheim beschädigt. Außerdem führte er ein Fahrrad mit sich, das möglicherweise zuvor entwendet wurde. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Zeugen meldeten der Polizei kurz vor 22 Uhr einen mit einer Eisenstange hantierenden Mann im Bereich der Haltestelle in der Neuenwegstraße. Dieser habe mit der Stange bereits einen Verkehrsspiegel beschädigt. Die eintreffende Polizeistreife konnte den 21-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Er führte ein Mountainbike mit sich, das er angeblich zuvor gefunden habe. Aufgrund von psychischen Auffälligkeiten wurde der Mann zunächst in polizeilichen Gewahrsam genommen und letztlich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Das Polizeirevier Bad Schönborn leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Verdacht des Diebstahls des Fahrrads ein.

