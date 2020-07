Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Paketbote raucht während der Fahrt einen Joint

Duisburg (ots)

Polizisten ist am Freitagvormittag (10. Juli, 9:15 Uhr) ein Paketzusteller aufgefallen, der auf der BAB 40 in Richtung Venlo unterwegs war. Der Mann schien während der Fahrt einen Joint zu rauchen. An der Brückenwaage stoppten die Polizisten den 26-Jährigen und kontrollierten ihn. Im Transporter entdeckten sie ein Druckverschlusstütchen Cannabis und den Joint. Die Beamten riefen zur Unterstützung einen vierbeinigen Kollegen. Das feine Näschen von Schäferhündin Akeeba erschnüffelte im Transporter außerdem einen Crusher. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der 26-Jährige muss jetzt mit einem Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell