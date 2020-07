Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Unter Drogen Unfall verursacht

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Ein 30-jähriger BMW-Fahrer ist am Donnerstag (9. Juli, 11:05 Uhr) auf der Hafenstraße in den Gegenverkehr gefahren und hat einen Mercedesfahrer überholt. Als dieser nach links in die Bergiusstraße abbiegen wollte kollidierten die beiden Fahrzeuge. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 79-jährigen Fahrer des Mercedes in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 30-Jährige Drogen genommen hatte und keine Fahrerlaubnis hat. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell