Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen/Bergheim: Falsche Handwerker schlagen zweimal zu

Duisburg (ots)

Trickbetrüger haben am Mittwoch (8. Juli) in zwei Fällen Senioren mit dem Handwerkertrick um ihre Wertsachen gebracht.

Um 12:05 Uhr stahlen zwei Männer aus dem Haus einer 85-Jährigen an der Winkelhauser Straße Schmuck. Sie hatten sich als Handwerker ausgegeben, um ihr Arbeiten am Dach anzudrehen. Wie bei solchen Trickdiebstählen üblich, hatte einer die Frau in der Küche abgelenkt, während der andere den Rest der Wohnung nach Wertsachen durchsuchte.

Beide Männer sollen knapp 1,80 Meter groß sein und eine Glatze haben. Einen schätzte die Seniorin auf 30 bis 40 Jahre, den anderen auf 50 bis 60. Diese Beschreibung passt auch auf zwei Diebe, die an der Himbergstraße zugeschlagen haben:

Dort hatten die Unbekannten bereits am Freitag (3. Juli) einem 83 Jahre alten Mann neue Fugen für die Garageneinfahrt aufgedrängt. Für die Arbeiten kassierten sie mehrere hundert Euro in bar. Am Mittwochnachmittag (8. Juli, 15:45 Uhr) kamen sie wieder, um dem Senior die Rechnung zu bringen. Dabei verwickelte einer den 83-Jährigen in ein Gespräch, während der andere durch das Haus schlich. Später fehlten Bargeld und Schmuck.

Das Kommissariat 32 sucht in beiden Fällen Zeugen. Sie können sich mit Hinweisen an die 0203/2800 wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell