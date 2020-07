Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Altlkleidercontainer brennt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Brandes am Hohen Weg. Auf einem Supermarktparkplatz hatten Unbekannte am Mittwochabend (8. Juli, 23 Uhr) einen Altkleidercontainer angezündet. Das Feuer beschädigte den Container stark und zerstörte auch die Kleidung darin. Wer Verdächtiges beobachtet hat, kann sich unter der 0203/2800 an das Kommissariat 11 wenden.

