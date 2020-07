Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Fensterscheibe eines Linienbusses beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Dienstag (7. Juli, 18:20 Uhr) hat ein bislang Unbekannter auf der Gartenstraße nach ersten Erkenntnissen mit einer Zwille oder einer Softairwaffe auf einen Linienbus geschossen und dabei eine Scheibe beschädigt. Bei der Tat in Höhe der Barbarastraße wurde niemand verletzt. Das Kriminalkommissariat 11 sucht Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg zu wenden.

