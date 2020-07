Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Jugendliche bei Einbruch in Schule gefasst

Duisburg (ots)

Drei Jugendliche sind am Mittwochnachmittag (8. Juli, 16:15 Uhr) die Feuerleiter einer Schule an der Neanderstraße hoch geklettert. Sie schlugen eine Fensterscheibe im Obergeschoss ein, um in das Gebäude zu kommen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete sie dabei und alarmierte die Polizei. Als der Streifenwagen vor fuhr, flüchteten die drei. Die Beamten konnten zwei von ihnen fassen. Wer der dritte im Bunde war, wollten die beiden nicht verraten. In zwei Streifenwagen ging es für den 13- und den 14-Jährigen zu den Erziehungsberechtigten nach Hause. Die Polizisten erstatteten eine Anzeige wegen des versuchten Einbruchs.

