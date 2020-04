Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall an der Bergstraße

Recklinghausen (ots)

An der Bergstraße ist am Dienstag um 15.10 h eine Pedelec-Fahrerin leicht verletzt worden. Die 61-Jährige aus Marl war auf der Bergstraße unterwegs. Eine 53-jährige Autofahrerin wollte von der Bergstraße nach rechts in den Lipper Weg einbiegen und stieß dabei im Kreuzungsbereich mit der Radlerin zusammen, die auf der Bergstraße weiter geradeaus fahren wollte.

