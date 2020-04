Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Mädchen angefahren

Recklinghausen (ots)

Auf einem Campingplatz am Stockwieser Damm ist ein 8-jähriges Mädchen aus Haltern am See am Dienstag um 17.00 h von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Eine 54-jährige Autofahrerin aus Haltern am See hat das Mädchen, das mit dem Fahrrad unterwegs war, an einer Einmündung touchiert. Die 8-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

