Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Diebstahl aus Einkaufswagen

Legden (ots)

Ein Portemonnaie in einer Stofftasche haben unbekannte am Freitag aus einem Einkaufswagen in Legden gestohlen. Die Geschädigte hatte den Beutel bei ihrem Einkauf in einem Verbrauchermarkt an der Fr.-Castelle-Straße in den Einkaufswagen gelegt. Eine Frau habe sie in dem Geschäft in ein kurzes Gespräch verwickelt, gab die Geschädigte an. Die Unbekannte sei circa 25-35 Jahre alte gewesen, habe braune lange Haare gehabt und Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen. An der Kasse bemerkte die Geschädigte den Diebstahl. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 09.45 bis 10.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

