Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Verletzte bei Unfall in Borken

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 22-Jährige in Borken am Freitag zugezogen. Die Gescheranerin war mit ihrem Auto auf dem Ramsdorfer Postweg aus Richtung Borkener Straße kommend in Richtung Landwehr unterwegs. Die Kreuzung Einsteinstraße/Ramsdorfer Postweg wollte sie gegen 18.50 Uhr geradeaus überqueren, als ein 48-jähriger Autofahrer aus Haina (Hessen) von Links in die Kreuzung einfuhr. Dieser hatte die Einsteinstraße aus Richtung Landwehr kommend in Richtung Röntgenstraße befahren. Die Fahrzeuge stießen zusammen. An der Kreuzung gilt die Regel Rechts-vor-links. Bei der Kollision entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

