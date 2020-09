Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Taschendieb auf Wochenmarkt

Bocholt (ots)

Ein Portemonnaie hat ein Taschendieb am Freitag in Bocholt gestohlen. Der Geschädigte war in der Zeit von 10.30 bis 10.45 Uhr auf dem Wochenmarkt. Als er seine Waren an einem Verkaufsstand bezahlen wollte, bemerkte er den Diebstahl. Die Geldbörse hatte der Bocholter in der Gesäßtasche getragen. Am gleichen Tag meldete sich eine Zeugin bei der Polizei. Sie gab an, dass zwei Personen zwischen 18.00 und 18.30 Uhr ein Portemonnaie in einen Spalt eines Treppenaufgangs einer Tiefgarage am Europaplatz versteckt hätten. Es handelte sich um die Geldbörse des Bocholters. Die Zeugin beschrieb die Verdächtigen: Person 1: weiblich, 30-35 Jahre alt, circa 160 cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, kurze Haare Person 2: männlich, 30 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

