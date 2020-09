Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kind fährt gegen Auto

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 9-jähriger Bocholter am Freitag in Bocholt erlitten. Das Kind war gegen 16.10 Uhr mit seinem Rad auf dem linksseitigen Radweg der Petersfeldstraße unterwegs, als ein 52-jähriger Bocholter mit seinem Klein-Lkw dessen Weg kreuzte. Dieser hatte den Biemenhorster Weg in Richtung Petersfeldstraße befahren, um dort nach rechts abzubiegen. Das Kind fuhr gegen die Beifahrertür. An der Unfallstelle muss der Verkehr des Biemenhorster Weges grundsätzlich Vorfahrt gewähren. Der Rettungsdienst brachte das leicht verletzte Kind in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand an den Fahrzeugen nicht.

