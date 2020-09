Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrer übersehen

Gescher (ots)

Am Freitag, gegen 08.15 Uhr, hat ein 66-jähriger Autofahrer aus Gescher einen 51-jährigen Radfahrer übersehen. Der Autofahrer war auf der Stadtlohner Straße (L571) aus Richtung Landesstraße 608 kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung L571 / Mühlengrund (Kreisstraße 49) beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der 51-Jährige stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den leichtverletzten Gescheraner in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 6.000 Euro geschätzt.

