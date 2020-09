Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Harley Davidson entwendet

Raesfeld (ots)

Diebe haben in Raesfeld ein Motorrad der Marke Harley Davidson gestohlen. Das beige und braun lackierte Fahrzeug mit verziertem Tank und brauner Satteltasche hatte in der Garage eines Wohnhauses am Roggenkamp gestanden. Es ist noch nicht bekannt, wie die Täter in die geschlossene Garage gelangt sind. Zu der Tat kam es im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Freitag, 06.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell