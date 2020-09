Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Lkw-Fahrer missachtet Vorfahrt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Freitag eine 28-Jährige in Ahaus zugezogen. Die Heekerin war mit ihrem Motorroller gegen 07.35 Uhr auf der Ridderstraße aus Richtung Rottweg kommend in Richtung Schorlemer Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung Ridderstraße/Siemensstraße querte ein 63-Jähriger mit einem Lkw ihren Weg. Der Ahauser hatte die Siemensstraße aus Richtung Schumacherring kommend in Richtung Ridderstraße befahren. Die Fahrt sollte geradeaus auf ein Firmengelände weitergehen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge und die Rollerfahrerin stürzte. An der Unfallstelle gilt grundsätzlich die Verkehrsregel Recht-vor-links. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 800 Euro.

